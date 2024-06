Neste domingo (23), às 16h, o Teatro Solar vai receber o musical "A Pequena Sereia" em Juiz de Fora. O espetáculo, que tem entrada gratuita e é livre para todos os públicos, faz parte do projeto Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal, que promove a democratização e o acesso à cultura.

O Teatro fica localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 2.104, Bairro São Mateus.



Sobre a peça

"A Pequena Sereia" é uma adaptação do famoso conto de fadas do dinamarquês Hans Christian Andersen, publicado pela primeira vez em 1836. O conto se trata de uma princesa chamada Ariel, que é sereia e se encanta com o mundo dos humanos. Sua obsessão fica mais forte quando ela se apaixona pelo príncipe Eric e faz um pacto com Úrsula, a Bruxa do Mar. Para poder viver com seu amado, ela precisa tornar-se humana. Sua busca pelo verdadeiro amor acaba se tornando uma terrível corrida contra o tempo, em que Ariel precisará da ajuda de seus amigos, os seres do mar.



Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor.