Na próxima sexta-feira (28), a dupla do 2a18, formado por Elisa Bara (voz) e JP Schapper (guitarra e voz), vai lançar o Projeto Banda a partir das 21h, no Maquinaria, localizado na Rua São Mateus, 552, Bairro São Mateus. Segundo a organização, o show vai contar com a participação de três novos músicos: Fiôra (guitarra e vocais), Paiva (baixo) e Tavin (bateria). A abertura da noite será realizada pela Banda Orion.

O repertório do 2a18 Projeto Banda inclui música pop brasileira, com interpretações de bandas e artistas como Lagum, Marina Sena, Glória Groove e Ananda, além de algumas músicas de rock internacional de Billie Eilish e Radiohead. O grupo também deve apresentar versões de clássicos da MPB, como Rita Lee e Jorge Benjor, e três composições próprias (Teorema, Paranoia, No seu fone), que farão parte do primeiro EP do duo.

Elisa Bara e JP Schapper comentaram sobre a expansão do projeto: “A ideia de expandir o 2a18 para uma nova versão com banda surgiu da nossa vontade de colocar nossas músicas autorais para frente. Sempre tivemos o desejo de montar uma banda, mas a ideia saiu do papel no momento em que percebemos que queríamos muito chegar em novos lugares da cena musical juiz-forana e que isso só seria possível com uma banda.”

Sobre os novos músicos, eles afirmam: “Tivemos a sorte grande de ter conosco músicos experientes, que sempre acompanhamos e admiramos. Estar com a banda tem sido um processo gostoso e de muita aprendizagem. O projeto está nos ajudando muito a evoluir como artistas.”

Para aqueles que já conhecem o trabalho do duo, Elisa e JP prometem: “Estamos com mais energia do que nunca, com mais som do que nunca!”

Os interessados em adquirir os ingressos devem entrar em contato com a banda através do Instagram @_2a18_ (Instagram) ou do @omaquinaria.