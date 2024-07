A fotógrafa Erika Neves inaugura na próxima sexta-feira (5) a exposição “Pets Modeletes” no Teatro Paschoal Carlos Magno, em Juiz de Fora. O evento é gratuito e conta com acessibilidade por meio de placas em braile, com nome e características dos pets.

A exposição apresenta fotografias de dez cães que estão abrigados no Canil Municipal de Juiz de Fora. Eles foram escolhidos pelo olhar da fotógrafa e organizadora da exposição. “Nosso objetivo é levantar essa bandeira contra todo tipo de maus-tratos e abandono desses animais, como esses que são encantadores e estão aguardando um lar lá no Canil”, relata Erika.

Para Erika, a exposição traz ainda uma motivação pessoal e que vai ao encontro do que se espera como resultado da exposição. “A Milk, minha cadelinha de estimação, está comigo há sete anos e foi escolhida entre os cachorros que estavam para adoção no Canil Municipal na época. O meu desejo é que outros cães como ela possam ser adotados e estarem protegidos em um lar com amor”.



“Pets modeletes” acessível e itinerante

As fotos dos dez “cães-modelos” do Canil Municipal, capturados pelas lentes de Erika Neves, estarão expostas em um painel, no tamanho 2 metros de largura por 1,80 metro de altura. As peças apresentam formato acessível, com o nome dos cães transcrito para o braille, promovendo a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual.

A exposição “Pets Modeletes” é itinerante, começando pelo Teatro Paschoal Carlos Magno até o dia 31 de julho e seguindo para o Centro Cultural Dnar no mês agosto.

"A intenção é ampliar nosso público e alcançar o objetivo da exposição, de dar visibilidade à proteção dos animais bem como estimular a adoção deles”, confirma a organizadora. O público que visitar a exposição nas datas da inauguração nos dois espaços poderá participar de um sorteio. O prêmio será um estandarte de São Francisco de Assis, o protetor dos animais.



A “Pets Modeletes” é resultado do projeto contemplado no edital “O Bicho Pegou”, do Programa Cultural Murilo Mendes. “O Bicho Pegou” financiou projetos artísticos e culturais que buscam sensibilizar as pessoas sobre a importância de combater qualquer tipo de maustratos, crueldade e abuso contra os animais, bem como dar visibilidade ao movimento de defesa e proteção dos mesmos. O edital inclui as categorias Literatura, Jogos Interativos, Artes cênicas e/ou audiovisual e Artes Visuais, categoria esta que contempla a exposição de Erika Neves.

Mais de 20 anos como fotógrafa



Erika Neves atua como fotógrafa desde 2001 e é premiada em eventos da cidade e região. Conquistou o terceiro lugar entre 30 inscritos na segunda edição do Safári Fotográfico no Museu Mariano Procópio, realizado em 2019. As fotos premiadas fizeram parte da 17ª Semana Nacional de Museus, promovida pela instituição.



Também conquistou o terceiro lugar com “Brotos de Samambaia” no concurso cultural “Arte, Flora e Fauna do Parque do Museu Mariano Procópio”, que reuniu 55 fotógrafos profissionais e amadores. As fotos ficaram em exposição na “Expedição Fotográfica do Museu Mariano Procópio”, evento que integrou a programação da 6ª Primavera dos Museus, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Erika também participou de eventos nacionais, como o Beyra – Festival do Fotolivro JF, e internacionais, como Scott Kelby´s Worldwide Photo Walk, ambos em 2023. Também está presente em eventos regionais, como, por exemplo, no concurso fotográfico da Prefeitura de Matias Barbosa na 2ª edição do “Cartão Postal Matias Barbosa”, realizada em agosto de 2022.

A organizadora de “Pets Modeletes” possui expertise para ministrar minicursos de fotografia.