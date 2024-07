Com mais de 900 toneladas de equipamentos de última geração, o Circo Portugal Internacional faz sua estreia, em Juiz de Fora, no próximo dia 12 de julho, às 20h, após 20 anos, para sua nova temporada.

Entre as principais atrações para a temporada em Juiz de Fora estão: o Homem Bala diretamente de Las Vegas/EUA, o incrível show de raios lasers, o famoso King-Kong , palhaços, mágicas e muitas outras atrações inéditas para esta edição. Outro diferencial é o Globo da Morte, único no Brasil com 6 motos.

Os ingressos têm valores a partir de R$ 20,00 até R$ 120,00. Todas as informações e vendas de ingressos em circoportugal.com.

Os espetáculos acontecem de segunda-feira a sexta-feira às 20h, aos sábados às 17h30 e 20h e aos domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h, na Avenida Deusdedith Salgado, próximo ao Íbis Hotel.