No próximo sábado (3), às 20h, o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber o espetáculo “Amores – a música e a palavra de Roberto & Erasmo”. A classificação indicativa do espetáculo é de 16 anos, e os ingressos podem ser comprados pela plataforma Sympla por R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia).

Segundo a organização do evento, no musical, o NU’ZS Duo revisita o cancioneiro dos artistas Roberto Carlos e Erasmo Carlos, reunindo 17 canções, com arranjos que passeiam pelo jazz, soul music, rhythm and blues e nova MPB.

O teatro fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, no Bairro Centro.



Tags:

Música