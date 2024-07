O espetáculo “Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio” encanta e emociona, deixando uma marca indelével no coração de cada espectador. O texto é assinado pela professora e filósofa Luísa Helena Galvão, que estreou na dramaturgia levando o público ao encontro dos fragmentos filosóficos atemporais que fazem parte da obra de Blavatsky.

A peça iniciou sua trajetória em janeiro de 2023, chega a Juiz de Fora para duas apresentações na Sala Pascoal Carlos Magno nos dias 20 e 21 de julho. Manter uma produção teatral em cartaz por tanto tempo, em temporadas ininterruptas pelo país, é um grande feito, ainda mais quando a montagem não conta com patrocínio como é o caso desta produção cultural e artística de excelência, que vem lotando as sessões por todas as cidades em que se apresenta. Mais de 55 mil pessoas já assistiram ao espetáculo.

A obra continua a ressoar com sua magnífica narrativa e atuação impecável de Zalcman. “A entrega a personagem chama muito atenção, cada palavra é preciosa e aproveitada para boas ações dramáticas e nesse ínterim, sobressai um carisma ímpar e aplausos pela grandiosidade e generosidade como artista”, escreveu o crítico Pedro Cosmos sobre Zalcman. A atuação lhe rendeu o CENYM de melhor atriz em 2023, prêmio da Academia de Artes no teatro do Brasil, em que concorreu ao lado de Vera Holtz, Malu Galli, Ana Carbatti e Rosana Stavis.

“Na encenação, Luiz Antônio Rocha se debruça uma vez mais sob o ciclo de biografias que vem levando aos palcos, a partir do qual cartografou percursos de Frida Kahlo e Paulo Freire. É uma pesquisa cênica continua, que se desenrola a partir do diálogo, mas se estende à geometria da cena e suas sensorialidades”, escreveu o crítico Rodrigo Fonseca sobre o trabalho do diretor.

Sinopse

A luz da vela ilumina o cenário e revela um lugar simples no frio de Londres no final do séc. 19. É um recorte do quarto de Helena Blavatsky, que se encontra sozinha, no seu último dia de vida. Ela revisita suas memórias, seu vasto conhecimento adquirido pelos quatro cantos do mundo, se depara com a força do comprometimento com sua missão de vida e as consequências de suas escolhas. Relembra sua forte ligação com a Índia e seu encontro, em Londres, com Gandhi. “Helena Blavatsky, a voz do silêncio”, é um mergulho no universo que existe dentro de nós.

Helena Blavatsky, a voz do silêncio

Texto original: Lucia Helena Galvão

Interpretação: Beth Zalcman

Encenação: Luiz Antônio Rocha

Cenário e Figurino: Eduardo Albini

Projeto de Luz: Ricardo Fujii

Duração: 60 min.

Recomendação: 12 anos

Gênero: Biográfico e filosófico

Teatro: Paschoal Carlos Magno

Datas: 20 de julho (sábado) às 20h e 21 de julho (domingo) às 17h

Ingressos somente on line: https://www.uniticket.com.br