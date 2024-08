Neste sábado, dia 10 de agosto, acontecerá a nova edição da Feira Arte Viva JF, no Constantino Hotel, andar C. A atração ocorrerá, de 10h às 18h, com entrada gratuita.

Com 400m² de feira e mais de 70 expositores, a Arte Viva JF promete surpreender o público com uma diversidade incrível de produtos e experiências. O evento é dividido em três salões, cada um oferecendo algo especial: artesanato com produtos e feitos à mão, gastronomia, música ao vivo e espaço kids.

Além disso, também é possível aproveitar o cantinho do café para aqueles que gostam de um bom café, com espaço aconchegante para relaxar e desfrutar de uma boa bebida.

Feira Arte Viva JF

Data: 10 de agosto de 2024

Horário: 10h às 18h

Local: Constantino Hotel, andar C

Entrada: Gratuita