Com três dias de evento, o 3º Festival Solidário de Cervejas reunirá 15 cervejarias, quatro restaurantes e três foodtrucks, na Praça Bom Pastor. A programação, em prol de arrecadar recursos extras para a Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER), acontecerá entre os dias 9 e 11 de agosto.

A programação começa na sexta-feira, dia 9, a partir das 17h, com show do DJ Celsin, seguida por Martiataka fazendo tributo ao Rolling Stones e fecha com Acoustic' n' roll. Sábado, a partir das 14h, tem DJ Marcelo Castro, Maverick, Muamba e Só Parent. Fechando o evento, no domingo, também a partir das 14h, DJ Pedro Paiva, Ponto do Samba, Maracaju de Gaveta e Ingoma, com os sons dos tambores mineiros.

Entre as 15 cervejarias parceiras, o público vai poder apreciar produtos da Antuérpia, Bravo Beer, Buona Cerva, Dakza, Escola Mirante, Fathach, Gavioli, Hankzbier, Jacabier, Laut, Mercesana, Mr. Tugas, São Bartolomeu, Sr. Müller e Wurttembergm. Destaque também para os restaurantes e Food Trucks, Bigodeira, Bete Baiana, Bravo Beer, Delícias da Ju, Churros Andradas, Espeto do Roliço, Pastel com Rock e São Bartô.

Programação



09/08

17h- DJ Celsin

18h30 - Martiataka

20h30 - Acoustic' n' roll

10/08

14h- DJ Marcelo Castro

16h30 - Maverick

18h- Muamba

20h- Só Parent

11/08

14h- DJ Pedro Paiva

15h- Ponto do Samba

16h30 Maracaju de Gaveta

18h -Ingoma