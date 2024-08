Na próxima quinta-feira (15), o Cine-Theatro Central recebe o clássico "As mãos de Eurídice", às 20h, como parte da Campanha de Popularização do Teatro & Dança, em Juiz de Fora. Os ingressos podem ser adquiridos por R$15 no estande do Parque Halfeld ou por R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira) na bilheteria do teatro.

Segundo a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a peça, escrita por Pedro Bloch, narra a história de Gumercindo Tavares, um homem que abandona sua família após se apaixonar por Eurídice, uma jovem de mãos encantadoras. Após fugir com ela para Mar del Plata, na Argentina, Gumercindo perde toda a sua fortuna em cassinos e volta para casa, sete anos depois, pobre e arrependido. O espetáculo é um drama psicológico que explora a decadência do personagem, interpretado por Mário Galvanni, e a busca por redenção em meio à ruína.

Considerada a primeira peça monológica do Brasil, "As mãos de Eurídice" estreou em 1950 e se tornou um marco no teatro brasileiro. Com direção de Anderson Ferigate, a adaptação apresenta uma versão mais curta e intensa da história original. Ferigate, que tem uma carreira de 30 anos no teatro, é conhecido por seu trabalho no grupo CriArte e por dirigir e atuar em diversas peças premiadas ao longo de sua trajetória.