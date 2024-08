FOTO: Divulgação - Cine-Theatro Central recebe o Starlight Concert

No próximo domingo (18), a partir das 19h, o Cine-Theatro Central será palco de uma experiência musical única: o Starlight Concert vai transformar as mais icônicas músicas de rock por meio de arranjos clássicos, criando uma fusão extraordinária que revisita os anos dourados da música mundial.



Concebido para criar uma atmosfera mágica onde a música clássica e o rock se encontram, este projeto encanta os espectadores com um espetáculo sinestésico de luzes e sons. Sua singularidade reside em transformar completamente o espaço do teatro, evocando, no público, a sensação de estar sob um céu estrelado. Velas cuidadosamente posicionadas iluminam o ambiente, criando uma cena celestial que intensifica a experiência sensorial dos espectadores.



Musicalmente, o espetáculo é projetado para ser uma viagem emocionante aos anos de ouro da música, que começa nos anos 1960 e vai até os 1990, permitindo ao público vivenciar clássicos do rock, como “Don't Stop Believing”, “More Than Words”, “Sweet Child O'Mine”, entre outros hits de bandas como The Beatles, U2, Queen, Guns & Roses e muito mais.



Com repertório sob medida para tocar o público através de diversos blocos que destacam as melodias que ficaram gravadas na história do rock, a apresentação será feita pelos artistas Ricardo Camatari (primeiro violino), Denis Usov (segundo violino), Jefferson Anastácio (viola), Eduarda Souza (Cello) e Willian Alberti (piano).

Prepare-se para ser surpreendido(a) e profundamente movido(a) por essa jornada musical sem precedentes, onde a nostalgia encontra a inovação em um ambiente transformado e mágico.

Starlight Concert | Clássicos do Rock

Quando: dia 18 de agosto (domingo), às 19h

Onde: Cine-Theatro Central, Praça João Pessoa s/n

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Ingresso Digital ou na bilheteria do Cine-Theatro Central.