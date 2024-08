Inspirada em uma das mais importantes entidades de cultos afro-brasileiros, especialmente entre os umbandistas, a peça ritual “Seu Zé” acontece no dia 22 de agosto, no Cine-Theatro Central, a partir das 20h, sendo parte da Campanha de Popularização do Teatro & Dança. O valor do ingresso na bilheteria é de R$20, a meia-entrada, e R$40, a inteira, mas no Parque Halfeld, onde foi instalado um trailer da campanha, os ingressos populares saem a R$15.

“Seu Zé” é uma peça que te pede para entrar descalça, um convite a sentir. Uma peça ritual de teatro que fala da vida: de um avô, uma mãe, um menino levado e o seu encontro com Zé Pilintra. É uma experiência que pretende desfazer preconceitos, valorizar nossa cultura e elevar as pessoas”, explica o diretor do espetáculo “Seu Zé”, Gabriel Bittencourt.

Matriz africana

Com um texto sensível, educativo e autobiográfico, a peça conta a história de um personagem que é acompanhado pela espiritualidade em todos os seus momentos de dificuldade, desde criança até sua fase adulta. Auxiliado de perto por um preto velho e muito especialmente por Zé Pilintra das Almas, o personagem aprende a seguir sua vida com alegria e responsabilidade diante das frustrações e problemas da vida.

Para o diretor, a trama conecta o público ao universo mágico e místico das religiões de matriz africana a partir de problemas do cotidiano. “Quem assiste certamente aprende com Zé Pilintra o segredo de ser feliz, mesmo não dando tudo certo a todo momento”, afirma Bittencourt.

Zé Pilintra das Almas é uma entidade que surgiu no Catimbó, crença de origem nordestina, e que é trabalhadora no terreiro de Umbanda Cabana Oxossi das Matas, localizado na zona rural/periférica de Juiz de Fora, onde todos os atores e técnicos são filhos de santo. Por isso, o espetáculo é inspirado em conversas e consultas com a entidade e com Kelvin Dionatan, pai de santo do terreiro e médium da entidade inspiradora.

O projeto foi idealizado e produzido pela produtora cultural Axé Deles, criada por Gabriel Bittencourt e Jonathan Pires, a fim de ligar a arte e a religião, dois pilares sociais importantes para a evolução da sociedade. “A iniciativa teve o financiamento para ser criado pela Prefeitura de Juiz de Fora pelo edital Da/Na Quebrada pela Funalfa em 2022 e nos permitiu realizar em 2023 três apresentações gratuitas do espetáculo no Terreiro de Umbanda Cabana Oxossi das Matas”, conta Bittencourt.

Segundo o diretor, esse apoio possibilitou levar a essa região o contato direto e democrático com a arte, além de oficinas gratuitas de dança afro-brasileira e de formação teatral. O espetáculo fez uma apresentação também no espaço Estação Cultural e outras três pela Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.

Em 2024, foram realizadas as primeiras apresentações fora da cidade, chegando a Lima Duarte, Barbacena e Tiradentes. “Participamos também do 12º Festival de Teatro de Ubá, onde fomos premiados nas categorias: Melhor ator, Melhor ator coadjuvante, Melhor espetáculo na categoria júri popular, Melhor figurino, Prêmio especial do júri por iluminação. E também tivemos indicações nas categorias: Melhor trilha sonora e Melhor direção”, revela.

Já em abril, o grupo se apresentou no Rio de Janeiro, mas voltou a Juiz de Fora para fazer dois espetáculos, sendo o primeiro no Teatro Paschoal Carlos Magno e outro no Cine-Theatro Central, levando a arte e a religiosidade afro-brasileira para o centro cultural da cidade na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança do município.