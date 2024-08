No dia 23 de agosto, Juiz de Fora será palco de uma celebração única em homenagem aos 35 anos sem Raul Seixas, o eterno "Maluco Beleza". O show "Viva Juiz de Fora Alternativa" promete uma noite de tributo inesquecível, repleta de energia e boas vibrações, ao som dos clássicos que marcaram gerações.

O evento, que começará às 21h no Scenárium Multi Experiências, localizado na Rua Randall de Oliveira, 06 - Aeroporto, Juiz de Fora, será conduzido pela banda Raultopia, um tributo a Raul Seixas. Conhecida por honrar o legado do icônico artista com paixão e energia, a banda levará o público a uma viagem musical que celebrará o espírito revolucionário de Raul.

Além de homenagear Raul Seixas, o evento tem um propósito especial: apoiar o FESTICIDI 2024 - Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade. Em sua 3ª edição, o festival será realizado de 19 a 22 de setembro de 2024, no formato presencial, em Juiz de Fora/MG. Criado e produzido pela Associação Cultural CineFanon, o FESTICIDI tem como objetivo principal dar visibilidade à cultura da diversidade, promovendo um diálogo abrangente sobre direitos humanos e cidadania. O festival reúne cinema, música, artes visuais, gastronomia e outras formas de arte, tornando-se um ponto de encontro para artistas e apreciadores da cultura