Neste domingo (25) o Cine-Theatro Central de Juiz de Fora recebe o concerto "Uma ponte musical entre nações: República Tcheca e Brasil", em comemoração ao ano comemorativo da República Tcheca 2024. A performance está marcada para as 18h, com entrada franca. Os convites serão distribuídos na recepção do Central neste sábado (24), das 9h às 12h.



O evento contará com um quarteto de músicos, formado por dois artistas brasileiros e dois tchecos. No repertório, obras de compositores renomados como Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, e outros, prometem proporcionar uma noite de celebração e intercâmbio cultural. A apresentação inclui peças barrocas e românticas, além de composições tradicionais da República Tcheca e modinhas brasileiras.

O concerto é patrocinado pelas embaixadas da República Tcheca e do Brasil, reforçando os laços culturais entre os dois países.

