A tradicional Festa Alemã de Juiz de Fora começa nesta quarta-feira (4), no estacionamento do Shopping Jardim Norte. O evento, que é considerado patrimônio cultural imaterial da cidade, celebra neste ano o bicentenário da presença alemã no Brasil, marcando 200 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao país, em 1824.

Segundo a organização, a festa, que se estende até o dia 15 de setembro, conta com uma programação variada que homenageia a herança cultural e as tradições trazidas pelos imigrantes alemães. Além de comemorar o bicentenário, a Festa Alemã integra todas as colônias alemãs em um dos eventos mais antigos do Brasil, destacando-se como uma das Oktoberfests mais tradicionais do país.

A programação inclui apresentações culturais, música ao vivo, danças típicas, gastronomia alemã e muitas outras atrações para toda a família. Veja como vai ser:



Quarta-feira (4)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten.

18:00 - DJ Schlager Sahne – Juiz de Fora-MG

19:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder

21:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

23:00 - Dispersão do público

01:00 - Encerramento da programação



Quinta-feira (5)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

18:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

19:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

21:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

23:00 - Dispersão do público

00:00 - Encerramento da programação



Sexta-feira (6)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten.

18:00 - Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

19:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

20:00 - Hügelmanner Plattler – Domingos Martins-ES

21:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh.

22:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Mannertanz

23:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

01:00 - Dispersão do público

02:00 - Encerramento da programação



Sábado (7)

10:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten.

11:00 - Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista).

12:00 - Ingo Schröder – Blumenau/SC.

13:00 - Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Blumenberg – Petrópolis-RJ

14:00 - Grupo de Danças Folclóricas Bergfreunde – Domingos Martins/ES

15:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Mannertanz

16:00 - Banda Alemã Os Germanos – Santa Maria de Jetibá - ES

18:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder

19:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Senioren

21:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling - Caategoria Jugendliche

22:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

23:00 - Beatles Forever – Juiz de Fora-MG

01:00 - Dispersão do público

02:00 - Encerramento da programação



Domingo (8)

10:00 - Abertura dos boxes, Restaurantes e Biergarten

11:00 - Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista)

12:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

13:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

14:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

15:00 - Banda Típica Alemã Bauernband – Petrópolis-RJ

17:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Senioren

18:00 - Orquestra Sinfônica Pró-Música – Juiz de Fora-MG

19:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh

21:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

23:00 - Dispersão do público

00:00 - Encerramento da programação



Segunda-feira (9)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

18:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

19:00 - CIA Alzei Dança do Ventre – Juiz de Fora-MG

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

21:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

23:00 - Dispersão do público

00:00 - Encerramento da programação



Terça-feira (10)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

18:00 - Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista)

19:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Mannertanz

21:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

23:00 - Dispersão do público

00:00 - Encerramento da programação



Quarta-feira (11)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

18:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

19:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Grosse Kinder

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh

21:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

23:00 - Dispersão do público

00:00 - Encerramento da programação



Quinta-feira (12)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

18:00 - Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista)

19:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

20:00 - Grupo de Estudos e Divulgação da Cultura popular Brasileira – Juiz de Fora-MG

21:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Jugendliche

22:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora/MG

23:00 - Dispersão do público

00:00 - Encerramento da programação



Sexta-feira (13)

17:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

18:00 - Ingo Schröder – Blumenau/SC.

19:00 - Coral da UFJF(Universidade Federal de Juiz de Fora/MG)

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Mannertanz

21:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Senioren

22:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

23:00 - Banda Lurex Queen Tribute – Belo Horizonte-MG

01:00 - Dispersão do público

02:00 - Encerramento da programação



Sábado (14)

10:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

11:00 - Borboleta: Lugar de Memória/Atividades Recreativas (Douradão, Roleta e Tômbolas)

12:00 - Ingo Schröder – Blumenau-SC

13:00 - Grupo de Danças Folclóricos Portuguesas Luiz de Camões – Juiz de Fora-MG

14:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder

15:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

17:00 - Grupo de Danças Pomerisch Dansgrup Fon Minas – Itueta-MG

18:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kindergarten

19:00 - Grupo de Danças Folclóricas Frau Karolin – Itarana-ES

20:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Erwachsene

21:00 - Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Mosel Volkstanz – Categoria Jugendliche

22:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Heimweh

23:00 - Banda Velotrol – Belo Horizonte-MG

01:00 - Dispersão do público

02:00 - Encerramento da programação



Domingo (15)

10:00 - Abertura dos boxes, restaurantes e Biergarten

11:00 - Solenidade 200 Anos de Presença Alemã no Brasil

12:00 - Concursos Folclóricos (chopp em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em ½ metro e chopp equilibrista)

13:00 - Ingo Schröder – Blumenau/SC.

14:00 - Grupo de Danças Folclóricas Italianas Tarantolato – Juiz de Fora-MG

15:00 - Grupo INGOMA com participação do Bloco – Juiz de Fora-MG.

17:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Kleine Kinder

18:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Senioren

19:00 - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling – Categoria Jugendliche

20:00 - Banda Típica Alemão Cascudo – Juiz de Fora-MG

22:00 - DJ Schlage Sahne

23:00 - Dispersão do público

00:00 - Encerramento da programação

Programação complementar:

Domingo (8), às 8h:

Caminhada da Imigração – Rota da Colônia

São Pedro – Borboleta – Fábrica e Mariano Procópio.



Domingo (15), às 8h:

Pedalada dos 200 anos – Rota da Colônia.

São Pedro – Borboleta – Fábrica e Mariano Procópio.



Exposição: Presença Alemã em Juiz de Fora

Mostra de documentos e objetos antigos alemães.

Festa Alemã 2024 – Shopping Jardim Norte.



Domingos, 8 e 15, às 11h:

Stamtisch – Hora de falar alemão