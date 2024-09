Após 20 anos sem realizar exposições em Juiz de Fora, o renomado artista autodidata Cesar Balbi retorna à cidade com sua nova mostra, intitulada "O Aprendiz - Antologia Secreta". Composta por 11 obras, a exposição será inaugurada no dia 19 de setembro, às 20h, no Empório Lourdes Square, no Spazio Design, e ficará aberta ao público até 19 de outubro. As obras, todas em acrílica sobre tela, oferecem uma imersão profunda na memória afetiva do artista, refletindo diferentes fases de sua carreira.

FOTO: Divulgação - Artista autodidata Cesar Balbi lança nova exposição 'O aprendiz - antologia secreta' em Juiz de Fora após mais de dez anos

Balbi, natural de Ubá, tem uma carreira de destaque tanto no Brasil quanto internacionalmente. Ao longo de sua trajetória, o artista viveu na Europa, onde aperfeiçoou suas técnicas em Florença. Entre seus feitos está o retrato da atriz Sophia Loren, que lhe rendeu uma premiação em Milão. Seu trabalho foi exibido em diversas feiras internacionais, consolidando seu nome no cenário artístico global.

A exposição "O Aprendiz - Antologia Secreta" reúne obras selecionadas em ordem cronológica, ilustrando a evolução de Balbi ao longo dos anos. Cada peça dialoga com o espectador, capturando tanto a semelhança física quanto as emoções e personalidades dos retratados.



Obcecado pela forma humana

O artista tem uma longa história de dedicação ao estudo da forma humana, sendo o retrato uma de suas especialidades. Desde a juventude, Balbi se mostrou fascinado pelas nuances e expressões do rosto humano, o que o levou a se destacar nesse campo. Seu processo criativo vai além da observação visual, buscando estabelecer uma conexão emocional com seus modelos.

Essa obsessão pela forma humana é equilibrada pela constante evolução de sua arte. Embora sua base seja o figurativo, Balbi explora cada vez mais o abstrato em suas obras, vendo nessa transição um processo de libertação e experimentação. Mesmo assim, o retrato continua a ser um elemento central de sua produção artística, demonstrando sua habilidade em capturar a essência dos indivíduos.



Carreira artística

Cesar Balbi acumula uma vasta experiência em exposições individuais e coletivas, tanto no Brasil quanto no exterior. Seus trabalhos foram exibidos em importantes cidades como Bruxelas, Florença, Milão e Lisboa, além de grandes capitais brasileiras. A sua carreira é marcada por premiações e reconhecimentos, como a Medalha de Honra ao Mérito em Juiz de Fora e Ubá, além do Troféu Heitor de Alencar, em 1999.

Ele também teve um papel ativo em eventos internacionais, como a Feira do Designer em Milão, e concluiu cursos importantes, como o de artes plásticas na Scuola Toscana, em Florença. Sua constante busca por aprimoramento e inovação continua a surpreender o público e a crítica, tornando-o um dos nomes mais respeitados no mundo das artes visuais.