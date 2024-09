Neste domingo (8), o Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm), em Juiz de Fora, será palco de uma apresentação do Quinteto de jazz às 16h. O evento, que já conquistou o público em edições anteriores, traz uma formação que promete misturar a bossa nova e a MPB com a versatilidade do jazz.

Segundo a organização, o trio formado por Victor Augusto (violino), Nathan Vinícius (saxofone) e Mauro Lucas (guitarra), sucesso em 2023, retorna ao palco do museu com dois novos reforços: Deivid Paiva (piano) e Isaque Miranda (bateria). O quinteto interpretará clássicos de nomes consagrados da música brasileira, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho e Moacir Santos. Confira o repertório:

Wave – Tom Jobim

Garota de Ipanema – Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Vaidoso – Moacir Santos

Coisa Nº 10 – Moacir Santos

Regra três – Toquinho e Vinícius de Moraes

Saudades do Baden – Juninho de Sá

Triagem – José Carlos Bertrami



Sobre os músicos:

Victor Augusto: Formado em violão erudito pelo Conservatório Estadual de Música Haideé França Americano (CEMHFA), Victor foi aluno do renomado guitarrista Juninho de Sá e é um dos expoentes da música instrumental na cidade.

Nathan Vinícius: Técnico em saxofone também pelo CEMHFA, Nathan integra a Banda Sinfônica Tenente Januário, a mais antiga agremiação do gênero em Juiz de Fora.

Mauro Lucas: Com 18 anos de experiência como professor e músico, Mauro é guitarrista e violinista, formado em harmonia pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos Asaph Ministérios, com uma sólida carreira como sideman no meio gospel.

Deivid Paiva: Pianista técnico pelo CEMHFA, Deivid estudou com Grazi Elis e traz à formação do quinteto uma bagagem técnica apurada.

Isaque Miranda: Baterista na Assembleia de Deus – Missões, Isaque também integra a Orquestra Ebenézer e participa de big bands como Facões de Cristo e Orquestra Manancial.