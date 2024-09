FOTO: Divulgação - Espetáculo que mostra a resistência de uma indígena ‘benzedeira da mata’ é apresentado em Juiz de Fora

A dramaturga, poetisa, diretora e atriz indígena Adryana Ryal (Petara Puri) apresenta, em Juiz de Fora, um solo teatral, que mostra um pouco da vida, do pensamento e da resistência de uma “benzedeira da mata” do povo Puri, que vê suas matas sendo ocupadas e destruídas. O espetáculo Casca, Origem e Tempo será apresentado dia 5 de outubro, no Teatro Solar.

O espetáculo

A personagem, chamada Raiz, é uma moradora da floresta. A protagonista, baseado em fato real é uma benzedeira de mata de contexto rural. A proposta salienta os aspectos multiculturais como a mitologia originária e o pluralismo religioso, reforçando ainda as diferenças fenotípicas resultantes da mistura étnica que compõe o povo brasileiro. A narrativa busca mesclar passado e presente num espiralado de tempo, contrapondo tradição e modernidade, rurais e urbanas, na intenção de causar a reflexão acerca das problemáticas que o progresso traz, da degradação da natureza, da necessidade de entender educação ambiental, em detrimento à vida animal e vegetal das áreas que compõe o território das pequenas populações. A base de formação deste projeto é de artistas da etnia Puri, que também atua e dirigi o solo.

Ainda sobre o solo, tem composição sonora autoral, sons e ambientalização sonora do Musicista Bruno Rubet Puri.

Ingressos: R$50,00 / Meia entrada R$25,00

Escolas e Indígenas R$15,00 (antecipado)

valores sujeito a alteração

Vendas pelo site sympla

Indicação Etária – 10 anos