A escassez de profissionais qualificados está se tornando uma ameaça crescente para as empresas brasileiras. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 67% das companhias enfrentam dificuldades para preencher vagas em áreas que demandam habilidades técnicas ou especializadas, como tecnologia, saúde e engenharia. Em resposta a esse cenário, iniciativas como a Feira de Profissões "Viva Estácio" buscam oferecer orientação a jovens, ajudando-os a tomar decisões conscientes sobre suas futuras carreiras e, ao mesmo tempo, minimizar essa escassez de talentos.

O "Viva Estácio" será realizado em Juiz de Fora na próxima sexta-feira (20), das 7h às 12h, no campus da Estácio. O evento é gratuito, voltado para estudantes do Ensino Médio e aberto a escolas da cidade e da região. Durante a feira, os alunos poderão visitar laboratórios, participar de oficinas e conversar com professores e profissionais, tudo com o intuito de fornecer uma visão prática sobre diversas profissões e auxiliar na escolha de uma carreira que esteja alinhada às demandas do mercado de trabalho. As inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas até o dia 18 de setembro através deste link.



Falta de qualificação atinge setores estratégicos

A carência de profissionais capacitados atinge principalmente os setores de tecnologia da informação e saúde. Segundo o levantamento, 7 em cada 10 empresas relatam dificuldades em encontrar trabalhadores qualificados para funções essenciais. Além das habilidades técnicas, o mercado atual exige inovação, criatividade e adaptabilidade — qualidades que muitas vezes não são encontradas nos candidatos.

Eventos como o "Viva Estácio" são fundamentais para aproximar os jovens dessas áreas críticas, permitindo que eles explorem as oportunidades e conheçam as competências exigidas pelo mercado em transformação.



Preparação profissional é diferencial no Novo Ensino Médio

A realização do "Viva Estácio" ocorre em um momento de transição no sistema educacional, com as novas diretrizes do Novo Ensino Médio, que focam em atividades práticas e orientação vocacional. Ricardo Bianchi, reitor da Estácio Juiz de Fora, destaca que a feira busca proporcionar uma experiência imersiva no universo do Ensino Superior. "Nosso objetivo é preparar os alunos para entenderem as diferentes opções profissionais disponíveis e oferecer a eles experiências que os ajudem a escolher com mais clareza qual caminho seguir", afirma Bianchi. Ele ressalta que o contato com laboratórios e profissionais de áreas como engenharia, saúde e comunicação é uma excelente oportunidade para despertar vocações.