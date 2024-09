O Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) expande suas atividades para além de suas instalações tradicionais e inaugura, no Independência Shopping, a exposição “Murilo Mendes: vida, poesia e arte”. A mostra inédita, que estará em cartaz a partir desta quarta-feira (18), reúne fotografias e reproduções de obras do acervo do museu, além de informações detalhadas sobre o patrono Murilo Mendes e o próprio museu.

Organizada pela equipe do Mamm, a exposição oferece um mergulho na vida e na obra de Murilo Mendes, destacando a transferência de seus acervos bibliográfico e de artes plásticas para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A mostra também expõe o trabalho desenvolvido pelos diversos setores do museu, suas galerias e apresenta uma seleção de reproduções da Coleção Murilo Mendes.

Aloisio Castro, superintendente do Mamm, conta a importância da iniciativa: "Ao divulgar a vida e a obra de Murilo Mendes e os acervos constituídos pelo museu, esta exposição extramuros vai de encontro com nossa missão, disposta em nosso Plano Museológico, estimulando e consolidando diálogos entre o conhecimento acadêmico e a sociedade", afirma.

A exposição Murilo Mendes: vida, poesia e arte pode ser visitada gratuitamente no piso L1 do Independência Shopping, logo abaixo da entrada principal, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. O Independência Shopping está localizado na Av. Presidente Itamar Franco, 3.600, bairro Cascatinha, Juiz de Fora.