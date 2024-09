O Cine-Theatro Central de Juiz de Fora recebe, nesta sexta-feira (20), a Orquestra Sinfônica de Lisboa com o espetáculo "Sítio da Amizade", uma fábula musical voltada para o público infantojuvenil. A apresentação, que acontece às 15h, traz um concerto em que cada instrumento representa um animal, formando uma narrativa rica em simbolismos. A regência será conduzida por Luís Gonçalves e a narração, por Mila Franco.

Na história, um elefante em busca de abrigo de uma tempestade encontra um sítio habitado por diversos animais, mas logo percebe que é diferente de todos. A trama aborda temas como solidariedade, respeito à diversidade e inclusão, mostrando o impacto dessas diferenças na convivência entre os personagens animais. Flautas, clarinetes, trompetes e outros instrumentos transformam-se em aves, gatos, pôneis e elefantes, criando uma experiência sonora envolvente.

O espetáculo é uma iniciativa da rede de ensino Apogeu e da Escola Integra Bilíngue, com o intuito de aproximar crianças e jovens da música erudita de forma interativa. O projeto vai além do concerto: nas escolas, os professores já estão trabalhando o conteúdo de forma integrada, promovendo discussões e atividades com os alunos, que culminam com a experiência ao vivo no teatro.



Música e literatura

O concerto "Sítio da Amizade" se inspira no livro "A Sinfonia dos Animais", de Dan Brown, conhecido por "O Código Da Vinci", mas que, durante a pandemia, se aventurou pela literatura infantojuvenil. A obra integra música e texto, com cada capítulo representando um animal diferente e suas respectivas músicas. No espetáculo, essas ilustrações musicais são trazidas à vida pelos músicos da Orquestra Sinfônica de Lisboa, que também personificam os animais, tornando a experiência didática e divertida para o público.

Além do "Sítio da Amizade", o programa da apresentação inclui a "Sinfonia dos Brinquedos", de Leopold Mozart, criando uma ponte entre gerações e promovendo a interação entre a plateia e a orquestra. Este projeto único busca valorizar o ensino musical e a cultura de forma inovadora, destacando a importância da música no desenvolvimento e na educação infantojuvenil.

