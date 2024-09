O Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, recebe, neste domingo (22), o III Festival Pés de Valsa. O evento, que começa às 20h, conta com apresentações de danças de salão e danças tradicionais, reunindo projetos culturais de instituições públicas, privadas e independentes.

Segundo com a Universidade Federal de Juiz de Fora, o evento é promovido com o objetivo de destacar a diversidade da arte da dança e traz ao palco projetos como “De pernas pro ar” e “Pés de Valsa”, ambos ligados à Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid). Esses projetos trabalham temas de cultura corporal que integram dança, teatro e música, abrangendo todas as faixas etárias, desde jovens até idosos.

A entrada para o evento será mediante doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados à Instituição Sopa dos Pobres, em uma ação social associada ao festival. As doações poderão ser feitas no próprio Cine-Theatro Central, no Balliamo Espaço de Dança, ou diretamente na instituição beneficiada até o dia do evento.

Neste sábado (21), a distribuição de convites será realizada das 9h às 12h. A classificação indicativa para o evento é livre, sendo uma oportunidade para todos os públicos apreciarem e celebrarem a arte da dança.