Na próxima terça-feira (24), às 19h30, o Cine-Theatro Central recebe o espetáculo "Compositores Brasileiros", apresentado pelo Coro Acadêmico e pela turma de Canto Coral da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O evento marca o encerramento da disciplina de Regência, sob a orientação do professor e maestro Victor Cassemiro, e tem como foco destacar a rica contribuição dos compositores brasileiros ao cenário musical.

A programação inclui peças de grandes nomes da música brasileira contemporânea e do século XVIII, como Ernani Aguiar, Padre José Maurício Nunes Garcia, Gordurinha, Almira Castilho e José Amaro Santos da Silva. O concerto oferece uma oportunidade única de apreciar a diversidade da música nacional, desde composições clássicas até influências populares.



Celebração da cultura e arte nacional

Com o objetivo de valorizar a cultura brasileira, o espetáculo busca ressaltar a importância dos compositores nacionais no universo da música de concerto. Além de homenagear esses grandes nomes, a apresentação também serve como plataforma para os alunos da disciplina de Regência colocarem em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.