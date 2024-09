Neste domingo (22), o projeto Diversão em Cena chega a Juiz de Fora com o espetáculo "A Guitarra Mágica", uma adaptação em versão rock da famosa ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart. A apresentação, voltada para o público infantil, será realizada no Teatro Solar às 16h, com entrada gratuita.

Na história, dois amigos são transportados para dentro de um jogo de fliperama e precisam passar pelas fases do jogo, usando uma guitarra mágica, para encontrar a saída antes de perder a única vida restante. Com um cenário virtual, o espetáculo usa painéis de LED para criar ambientes e criaturas no estilo retrô dos videogames antigos. Além disso, a trilha sonora mistura músicas de Mozart com clássicos de Led Zeppelin, Cazuza, Legião Urbana e Elvis Presley.



Inovação no teatro infantil

Conhecida por suas adaptações de clássicos da literatura, a Cyntilante Produções traz com "A Guitarra Mágica" o segundo espetáculo de uma trilogia que explora o universo operístico, em um formato mais acessível e divertido para crianças. “Normalmente, o espectador dentro do universo da ópera é muito elitizado. Por isso, tivemos a ideia de aproximar o público da música de concerto, a partir do contato com obras históricas, e que se tornam mais acessíveis e envolventes quando levadas a outros contextos”, explica Fernando Bustamante, diretor artístico da Cyntilante Produções.