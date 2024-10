A comédia "Mentiras que te contam", escrita por Thadeu Santos, dará início à sua turnê nesta quinta-feira (3), às 20h30, no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora. Com uma única apresentação na cidade, o espetáculo promete trazer muitas risadas, abordando temas que mesclam humor e reflexões cotidianas.

Thadeu Santos, conhecido pela peça "Velório: para morrer de rir", traz à tona em "Mentiras que te contam" um monólogo que começa no estilo stand-up, evoluindo para uma conversa intimista com a plateia. O autor interpreta um personagem que, ao compartilhar passagens de sua vida, narra experiências que transitam entre o real e o inventado, explorando transformações sociais e suas consequências, sempre com uma perspectiva cômica.

Além disso, o espetáculo aborda histórias afetivas, situações familiares, idas a médicos e até consultas ao famoso "Dr. Google", tudo com humor e sagacidade. Entre os temas abordados, Santos destaca o contraste entre o avanço tecnológico, que muitas vezes promove a preguiça mental, e a tentativa de se manter saudável em meio a um universo de contradições.

"Mentiras que te contam" tem como objetivo alcançar diferentes gerações, conectando o público jovem com o mundo moderno e, ao mesmo tempo, permitindo que a geração da terceira idade relembre os "anos dourados". O espetáculo promete ser uma reflexão cômica sobre a vida e o tempo, com histórias que incluem até um assassino mais letal que John Wick.

No fundo, a peça é um relato sobre a trajetória de um ator que, com 40 anos de profissão, se vê diante do desafio de continuar no teatro, mesmo sem a possibilidade de aposentadoria.