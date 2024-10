Na próxima sexta-feira (11), o ex-ministro da Educação e ex-senador Cristovam Buarque vai lançar em Juiz de Fora seu novo livro, "Jogados ao Mar". O evento, aberto ao público, será realizado às 18h30 no Memorial da República Presidente Itamar Franco.



De acordo com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a obra, uma ficção com elementos de mistério e suspense, aborda os desafios da educação brasileira. A trama acompanha o desaparecimento de um aluno e a investigação de um repórter, em paralelo ao trabalho de um delegado. O livro provoca reflexões sobre os rumos da educação e o futuro das próximas gerações.

Tarcísio Greggio, supervisor do Memorial, destacou a importância do lançamento, que reforça o papel do espaço como um local de debates sobre políticas públicas. “O evento enfatiza a relevância histórica e política da educação como pilar para o desenvolvimento democrático”, afirmou. Greggio também ressaltou a conexão entre o acervo atual do Memorial, que homenageia o professor Murílio Hingel, e a temática do livro de Buarque, criando um ambiente de reflexão sobre a educação no Brasil.

O Memorial, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da UFJF, já recebeu mais de 2.500 visitantes neste ano, entre eventos, atividades e visitas de grupos escolares.