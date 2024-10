Na próxima sexta-feira (11), Guilherme Arantes retorna a Juiz de Fora para um show especial no Cine-Theatro Central, às 21h. O cantor e compositor, que marcou gerações com suas canções dos anos 70, 80 e 90, apresenta o show “Intimista”, com foco no álbum mais recente, A Desordem dos Templários (2021). Além das novas composições, o repertório inclui grandes sucessos da carreira de Arantes, que celebra mais de 48 anos de música.

Conhecido por hits como "Planeta Água", "Cheia de Charme" e "Meu Mundo e Nada Mais", o artista também fez história com músicas que marcaram trilhas sonoras de novelas, como "14 anos" e "O Melhor Vai Começar".

Os interessados em adquirir ingressos podem acessar o site de vendas ou comprar na bilheteria do teatro, localizada na Praça João Pessoa, S/N, Centro.