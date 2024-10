No próximo sábado (12), às 21h, o humorista Afonso Padilha sobe ao palco do Cine-Theatro Central em Juiz de Fora com o espetáculo solo "Ninguém se importa". Conhecido por seu estilo irreverente, Padilha trata com humor temas como o fim do mundo, amizades na vida adulta, família, medos e receios. O show promete uma interação com o público, onde os espectadores também compartilham suas próprias experiências. Interessados podem comprar o ingresso de forma online ou presencial, na bilheteria do teatro.



Considerado uma referência no mundo do stand-up, Afonso Padilha iniciou sua carreira em 2009. O curitibano é autor de três peças. Duas delas já foram duas encenadas: “Eu te odeio, meu amor” e “Até que o casamento nos separe”. Esta última segue em cartaz nos principais palcos brasileiros e tem como protagonistas os atores Marco Zenni e Lilian Marchiori.