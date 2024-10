A Banda Sinfônica Tenente Januário, a mais antiga de Juiz de Fora, realiza o espetáculo “Noite de Gala” nesta terça-feira (15), às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno. Com ingressos disponíveis por R$ 15,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 (inteira), os interessados podem comprar neste link. Além da música, haverá uma promoção especial, oferecendo a oportunidade de um jantar no restaurante Poleiro do Galo.

Segundo a organização, a apresentação promete encantar o público com um repertório diversificado, que inclui clássicos do jazz de Glenn Miller, transportando os presentes à era das big bands dos anos 1950 e 1960. Também estarão presentes trilhas sonoras marcantes de filmes como A Bela e a Fera e Missão Impossível, além de interpretações de grandes nomes da música como Tom Jobim e Stevie Wonder, refletindo a nova fase da banda.

De acordo com o regente e diretor artístico, Guto Cimino, a banda passou por uma transformação significativa desde que assumiu a regência. "Por convite do presidente Carlos, estou à frente da regência e transformei o grupo em uma banda sinfônica, que conta agora com mais instrumentos, como clarinete, flauta e percussão sinfônica, entre outros. No futuro, o número de instrumentos vai aumentar, sem perdermos a essência de banda tradicional, presente nas apresentações pelas cidades", explica Cimino.



Sobre a banda

Fundada em 1936, a Banda Tenente Januário tem suas raízes como Banda São Mateus, criada por Monsenhor Gustavo Freire, Joaquim Vicente Guedes e o Tenente José Januário da Silva, que foi seu primeiro regente. Ao longo de décadas, o grupo se consolidou como uma das principais expressões musicais de Juiz de Fora, preservando a tradição enquanto se renova e se adapta às novas formações e repertórios.