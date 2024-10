Nesta quinta-feira (17), às 19h30, o Coral Pró-Música traz ao Cine-Theatro Central o espetáculo “A Era do Rádio”, uma homenagem às canções que marcaram época e foram amplamente divulgadas pelas ondas do rádio. O evento conta com 40 coralistas sob a regência de Victor Cassemiro e é uma viagem pela história da música no Brasil, com entrada gratuita. Os convites estão sendo distribuídos no teatro entre os dias 15 e 17, nos períodos da manhã e da tarde.

O concerto promete uma imersão nostálgica nas décadas passadas, com músicas de grandes compositores como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Chico Buarque. A abertura traz a icônica “Cantores do Rádio”, eternizada na voz de Carmem Miranda, e segue com uma seleção que percorre sucessos do século XX. Entre as canções destacadas estão “Abre Alas”, “Carinhoso”, “Ave Maria no Morro” e “Roda Viva”, além de outras que foram eternizadas na memória popular.

A apresentação também tem um caráter didático, destacando a importância do rádio na disseminação dessas obras, reforçando a relevância cultural do meio de comunicação que moldou a música no Brasil ao longo do século passado.