O projeto "Esquinas & Vielas" começa seu pré-evento neste sábado (19) com atividades voltadas para crianças e adolescentes de instituições sociais de Juiz de Fora. As ações ocorrerão às 10h no Grupo Espírita de Assistente aos Enfermos (GEDAE), no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, e às 13h na Associação Lourenço Hipólito, no Bairro Santo Antônio. A programação inclui intervenções artísticas como apresentações coreográficas, aulões de dança e bate-papos sobre o histórico e a importância das danças urbanas.

Os organizadores destacam que o objetivo é oferecer uma experiência cultural enriquecedora para jovens das periferias da cidade, conectando-os à arte e à história das danças urbanas no contexto atual. Essas atividades fazem parte das contrapartidas sociais do projeto.

Os participantes também serão convidados especiais na Mostra Esquinas & Vielas, que acontecerá em novembro no Teatro Paschoal Carlos Magno. Além de assistirem às performances, eles poderão participar de debates e oficinas durante o evento.