Neste final de semana, Juiz de Fora será palco da segunda edição do Harmoniza: Festival de Vinhos e Queijos do Caminho Novo. O evento acontece no estacionamento frontal do Shopping Jardim Norte, das 16h às 00h, com entrada gratuita. Com foco em promover a degustação e harmonização de vinhos com a diversidade de queijos produzidos na região, o festival promete reunir tanto moradores quanto turistas para uma experiência gastronômica ao ar livre.

Segundo a organização, o evento, idealizado pela Vila Brasil de Juiz de Fora, vai contar com a participação de diversos produtores locais do Arranjo Produtivo Local do Queijo Minas do Caminho Novo. Entre os queijos disponíveis para degustação e comercialização estarão variedades como minas frescal, minas frescal trufado, minas padrão, meia cura, prato, muçarela, provolone, cobocó, parmesão, reino, emental, gruyere, gorgonzola, e outros queijos autorais. Muitos desses queijos já conquistaram premiações nacionais e internacionais pela qualidade e sabor.

Além dos queijos, produtos como geleias artesanais, iogurte natural, manteiga, requeijão, doce de leite, mel e pães caseiros, estarão presentes.

Os sommeliers Nara Cantarutti e Thiago Amaral, da Vero Vino, são responsáveis pela criação de uma carta de vinhos que harmoniza perfeitamente com os queijos apresentados no evento. Workshops gratuitos também farão parte da programação, com curadoria de Nelson Tenchini, professor do Instituto de Laticínios Cândido Tostes.

O evento contará ainda com entretenimento, incluindo um bar de cervejas artesanais, Bingo do Queijo, área kids e shows ao vivo no Palco da Rádio Cidade, com atrações como Zona Blue, Will Diaz, ETC, Lorena Fernandes e Banda Muamba.



Prefeitura de Juiz de Fora lança portal do APL do Queijo Minas do Caminho Novo no Harmoniza

Ainda nesta sexta-feira (18), às 19h, a Prefeitura de Juiz de Fora vai lançar o portal do Arranjo Produtivo Local (APL) do Queijo Minas do Caminho Novo durante o Harmoniza. A cerimônia será aberta ao público e contará com a presença de autoridades e da imprensa. O portal será uma plataforma que visa dar visibilidade aos produtores de queijo da região, além de promover a inscrição de novos produtores interessados em fazer parte do APL.

O APL do Queijo Minas do Caminho Novo foi reconhecido oficialmente em fevereiro de 2023 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais, destacando a elevada produção de queijo minas na região. A criação do APL está diretamente relacionada ao turismo local, que valoriza a produção de queijos artesanais.



Confira a programação

Sexta-feira | 18/10

16h00 - Início do Festival

16h30 às 19h00 - Bingo do Queijo

17h00 às 20h00 - Workshops Harmoniza ILCT

19h00 às 19h30 - Lançamento do site da APL do Queijo Minas do Caminho Novo

19h30 às 21h00 - Bingo do Queijo

21h00 às 23h00 - Show com Zona Blue

00h00 - Encerramento



Sábado | 19/10

16h00 - Início do Festival

16h30 às 18h00 - Bingo do Queijo

17h00 às 20h00 - Workshops Harmoniza ILCT

18h00 às 19h30 - Show com Will Diaz

19h30 às 21h00 - Bingo do Queijo

21h00 às 23h00 - Show com ETC

00h00 - Encerramento



Domingo | 20/10

16h00 - Início do Festival

16h30 às 18h00 - Bingo do Queijo

17h00 às 20h00 - Workshops Harmoniza ILCT

18h00 às 19h30 - Show com Lorena Fernandes

19h30 às 21h00 - Bingo do Queijo

21h00 às 23h00 - Show com Banda Muamba

00h00 - Encerramento



Workshops Harmoniza | Por: Nelson Tenchini

Sexta-feira | 18/10

16h30 às 17h00 - Inscrições

17h00 às 17h30 - Workshop: A uma taça de distância - A democratização do consumo do vinho | Sommelier Thiago Amaral - Vero Vino

18h00 às 18h30 - Inscrições

18h30 às 19h00 - Workshop: Variedades de harmonização do queijo | Case Sabor da Jersey

19h00 às 19h30 - Inscrições

19h30 às 20h00 - Workshop: Queijos premiados | Case Paiol Velho



Sábado | 19/10

17h00 às 17h30 - Inscrições

17h30 às 18h00 - Workshop: Queijos premiados | Case Paladar de Minas

18h00 às 18h30 - Inscrições

18h30 às 19h00 - Workshop: Do leite ao queijo - A magia da transformação | ILCT

19h00 às 19h30 - Inscrições

19h30 às 20h00 - Workshop: Cervejas especiais e queijos | Mr Tugas



Domingo | 20/10

16h30 às 17h00 - Inscrições

17h00 às 17h30 - Workshop: Noções de harmonização e degustação | Sommelier Nara Cantarutti – Vero Vino

18h00 às 18h30 - Inscrições

18h30 às 19h00 - Workshop: Queijo artesanal e seus diferenciais | Case Dadalt

19h00 às 19h30 - Inscrições

19h30 às 20h00 - Workshop: Queijos, vinhos e café | Marco Sales – Santo Café