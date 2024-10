Em comemoração ao Dia Mundial da Ópera, a professora da UFJF, cantora e atriz Taís Víera, convida, nesta quinta-feira (24/10), o preparador vocal Gilberto Chaves, para um Master Concert que acontecerá às 19h30, no Cine-Theatro Central. O evento será uma homenagem ao italiano Giacomo Puccini, que completa 100 anos de falecimento.

FOTO: Divulgação - Taís Víera

Até 25 de outubro, o Bacharelado de Canto da UFJF realizará uma série de eventos que culminará no concerto do professor de canto e fonoaudiólogo Gilberto Chaves, com o tenor interpretando um programa baseado nas obras do italiano Giácomo Puccini (1858/1924), célebre compositor de ópera responsável por obras primas como La bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot.



Com 20 anos de experiência, Gilberto Chaves é considerado o maior especialista em voz profissional da atualidade. O vocal coach é responsável pelo preparo de cantores líricos, atores, além de diversificar sua atuação técnica acompanhando turnês de bandas nacionais, como Titãs, Natiruts, entre outras.

FOTO: Divulgação - Gilberto Chaves

Serviço



Masterclass: “Dia Mundial da Ópera: 100 anni senza Puccini”:

Data: 24 de outubro, às 19h30

Local: Cine-Theatro Central (Praça João Pessoa, S/N – Centro). Entrada pela portaria lateral (Gal. Azarias Vilela).

Outras informações: Pelo Instagram @diadaopera e pelo WhatsApp (32) 99981-3659