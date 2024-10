O quarteto paulistano Hey Jude realiza, no Cine-Theatro Central, um tributo à banda de rock britânica The Beatles, um dos grupos musicais mais bem sucedidos da história. O show ocorre no dia 26 de outubro, às 21h, apresentando um repertório amplo, com fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até nos diálogos em inglês que acontecem no palco.



The Beatles foi uma banda criada em 1960, em Liverpool, Inglaterra. Os quatro artistas, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon, tornaram-se ídolos no mundo da música, motivando o fenômeno da Beatlemania. Donos de dez Grammy Awards, um Oscar para Melhor Banda Sonora e 15 Ivor Novello Awards, os astros são responsáveis por hits como “She Loves You” (1963), “I want to hold you hand” (1963) e “Twist and Shout” (1964).



A banda Hey Jude, cujo nome faz uma alusão a uma das mais consagradas composições da banda inglesa, se apresenta pelo Brasil e internacionalmente há mais de três anos. Traz em sua formação os músicos César Kiles (como Paul McCartney), Thomas Arques (como George Harrison), Renato Almeida (como Ringo Starr), Thiago Gentil (como John Lennon) e o Maestro Anselmo Ubiratan (como o produtor e maestro George Martin).



Serviço



Espetáculo: “Tributo aos Beatles - Hey Jude”

Data: 23 de outubro, às 21 horas

Local: Cine-Theatro Central (Praça João Pessoa, S/N – Centro).

Ingressos: na bilheteria do Central, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e sábado, das 9h às 12h ou via site https://bileto.sympla.com.br/event/98005/d/277125