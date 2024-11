Começa amanhã (08) o Guest Fashion Verão. O evento chega à sua 40ª edição e vai celebrar com mais de 80 expositores oferecendo seus produtos com preços de outlet. Tendência dos grandes centros de moda no Brasil, o formato de shopping de outlet vai oferecer lojas de roupas, calçados, acessórios, moda casa, presentes, decoração, praça de alimentação e área kids. O evento é característico por apresentar excelentes oportunidades de compra, aproximando clientes e lojistas em um espaço preparado para quem gosta de ofertas e promoções, com lojas estrategicamente distribuídas.

A organizadora do evento, Aline Firjam, da F. Works, fala sobre a expectativa:

“Chegar a 40 edições nos traz uma grande alegria e sentimento de realização. Agradecemos aos empresáriosda região, que perceberam no Guest Fashion uma oportunidade de chegar a novos públicos e girar seus estoques; e aos clientes que acreditam nas oportunidades de compra e esperam o nosso mega bazar com muita expectativa.”

A entrada no evento é gratuita.

Os organizadores também contam com uma parceria, o Guest Express, que tem como objetivo oferecer mais uma opção de acesso ao evento por meio de vans.

Os carros vão sair da Av. Itamar Franco, esquina da rua Padre Café, nos dias 08, 09 e 10/11, a partir das 10h, de duas em duas horas, com última saída na sexta e no sábado às 19h30; e no domingo às 17h30. Para o retorno, as vans sairão do Terrazzo, com desembarque no mesmo local.

O valor do serviço pode ser pago diretamente às equipes das vans. Não é necessário fazer reservas ou adquirir com antecedência.

Informações gerais

Data: 08, 09 e 10 de novembro de 2024

Local: Terrazzo (Av. Deusdedith Salgado, 5050, Salvaterra - Juiz de Fora)

Instagram: @guestfashionjf

Horário de funcionamento

Sexta, 08/11: de 10:00h às 22:00h

Sábado, 09/11: de 10:00h às 22:00h

Domingo, 10/11: de 10:00h às 19:00h