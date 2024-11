A tradicional Feira de Presentes e Decoração de Natal, da Comunidade Espírita “A Casa do Caminho” acontecerá entre os dias 22 e 24 de novembro, nos salões do Ritz Hotel, com entrada gratuita. Com 27 edições, a iniciativa acumula milhares de visitantes ao longo de sua história.



Neste ano, mais de 40 artistas e expositores do estado de Minas Gerais vão participar do encontro, expondo peças em madeira, cerâmica, artes em vidro, brinquedos, semijoias, peças de cama e mesa com a riqueza do trabalho das bordadeiras mineiras. Além disso, árvores, enfeites natalinos e acessórios para mesa posta de Natal.

O evento, que terá parte da renda revertida para os trabalhos sociais do Lar do Caminho (entidade integrante da “A Casa do Caminho”), foi idealizado por sua fundadora, Isabel Salomão de Campos, médium que sempre trabalhou em torno da caridade e da fraternidade, integrando ações junto ao meio social.

Em 2024, a Feira ainda terá como atração à parte, uma praça de alimentação com culinária típica do Natal e outras opções gastronômicas, para agradar aos mais variados paladares, em um ambiente de confraternização. O já clássico almoço árabe acontecerá no domingo (24), no grande salão do hotel.

Datas e horários:

22 a 24 de novembro de 2024

Sexta-feira (22) – das 14h às 21h

Sábado e domingo (23 e 24) – das 10h às 20h

Ritz Hotel – Av. Rio Branco, 2000

Entrada franca