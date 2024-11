A cidade de Juiz de Fora recebe pela primeira vez o evento de comida gigante que começa nessa sexta-feira (22) e se estende até o próximo domingo (24), no Shopping Jardim Norte. Serão 30 expositores com variedades para todos os gostos e em todos os tamanhos também. Além das versões gigantes de hamburguer, coxinha, temaki, pizza, pastel e algumas outras gostosuras, o eventa também conta com tamanhos tradicionais dos alimentos.

Os produtores das versões gigantes apresentam hamburguer de 1 kg de carne, chopp de 1 litro, coxinha de 2 kg e mais um pouco.

Além das comidas gigantes, o evento também conta com atrações musicais:

Sexta-feira

19h30: Chapeleiro Maluco canta Mamonas Assassinas

DJ durante todo o evento



Sábado

15h30: Balboa

20h: Grupo Alquimia

DJ durante todo o evento



Domingo

15h30: Léo de Freitas

19h30: Sandra Portela

DJ durante todo o evento

Onde e quando?