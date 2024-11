Diversidade cultural e música brasileira é o que o evento “Pretos canta Pretas” promete entregar neste sábado (23) a partir das 17h, na Praça Antônio Carlos, no centro de Juiz de Fora. O espetáculo musical conta com a participação da drag queen Ravell, participante do reality show "Queen Stars Brasil" (HBO Max), e do cantor Wagner Vaccari, cidadão benemérito de Juiz de Fora. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.

A programação inclui performance ao vivo e dublagem de músicas de cantoras pretas brasileiras – Elza Soares, Alcione, Leci Brandão, Lady Zu, Iza e Ludmilla. Nela, ainda teremos a participação especial dos DJs Calleb e Diego Duarte.

O evento “Preto canta Pretas” é financiado pelo edital Murilão, do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage. Mais informações sobre o evento podem ser encontradas nas redes sociais: no instagram (@ravelloficial) e no facebook (/PretoCantaPretas).