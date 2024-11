A Mostra da Diversidade Cultural - Imagens da Cultura Popular volta para Juiz de Fora em novembro. O projeto, realizado pelo “Favela é Isso Aí”, é patrocinado pela ArcelorMittal e celebra também 20 anos da ONG. A entrada é gratuita e toda a programação pode ser conferida no instagram @mostradadiversidademg.

A edição conta com uma exposição retrospectiva das edições anteriores, além de atividades artísticas e educativas. No Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e no Beco da Cultura, o público poderá aproveitar dança, música, oficinas e exposições, além de saraus poéticos e apresentações de danças. Shows musicais, roda de samba e moda de viola, além da capoeira, apresentação circense e exibições audiovisuais também serão atrações.

De acordo com a diretora executiva do Favela é Isso Aí, Clarice Libânio, "o projeto busca reconhecer e valorizar as expressões culturais diversas presentes nos territórios mineiros". Já a analista de Comunicação da ArcelorMittal, Cláudia Fonseca, ressalta que "a Mostra fortalece a cultura local e amplia a formação de público".

A iniciativa conta com o apoio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Governo de Minas Gerais e Prefeituras dos municípios participantes, além do patrocínio da Fundação ArcelorMittal, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.