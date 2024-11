O Jardim Norte sedia uma exposição que vai encantar os apaixonados por carros. No sábado, 07 de dezembro, o Instituto Cultural - Clube do Automóvel Antigo de Juiz de Fora realiza o Encontro de Veículos Antigos, no estacionamento frontal do shopping, das 09h às 17h. Fundado em 1990, o primeiro grupo de Juiz de Fora reunirá verdadeiras relíquias automotivas, como forma de valorização da cultura e preservação, em uma experiência nostálgica e cheia de charme.



Durante o encontro, os frequentadores poderão admirar modelos que marcaram época, desde clássicos nacionais até importados, cuidadosamente preservados. O evento é uma oportunidade única para os entusiastas de carros antigos, colecionadores, proprietários e curiosos conhecerem de perto veículos históricos, além de poderem conversar com os proprietários e descobrir as curiosidades por trás de cada automóvel.