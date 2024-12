A partir da próxima sexta-feira (6) uma série de eventos promovidos pela Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) promete levar cultura e lazer ao Parque Halfeld, no início da noite. “A Câmara reverbera sempre a vontade popular, é o espaço próprio para isso. Desta forma, percebemos que as pessoas querem estar nas ruas, trazer suas famílias para curtir o Natal. Continuamos com a tradição das apresentações natalinas da Câmara, neste ano, dando ainda mais espaço para a pluralidade de estilos musicais”, destaca o presidente da CMJF, Zé Márcio-Garotinho (PDT).

Durante o mês de dezembro, apresentações musicais levarão músicas natalinas, rock, sertanejo, pagode e samba gratuitamente em frente ao Palácio Barbosa Lima. A programação começa na sexta, às 18h, com a inauguração das luzes de Natal no Palácio Barbosa Lima e apresentação do Coral do Colégio Adventista. Já na semana seguinte, será a vez dos alunos e professores do Conservatório, também às 18h.

Na quarta (18) o sertanejo de Letícia e Vanessa e o pagode da Banda NTI ganham o palco. O dia de rock será na sexta-feira, 20, com apresentações de Beatles Forever e Tuka’s Band.

Veja a agenda completa:

06/12 - Sexta-feira : Inauguração das luzes e Apresentação do Coral do Colégio Adventista - 18h

13/12 - Sexta-feiraApresentação dos alunos e professores do Conservatório - 18h

18/12 - Quarta-feiraLetícia e Vanessa - 18h30 NTI – 20h30

20/12 - Sexta-feiraTuka’s Band – 18hBeatles Forever - 20h15