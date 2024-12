Juiz de Fora está repleta de opções para celebrar o Réveillon 2025! Confira os detalhes de locais, atrações e ingressos e escolha o evento perfeito para começar o ano novo em grande estilo:

Trade Hotel (A partir das 21h): Open bar/food

Atrações: Bombasamba, Hugo & Alex, DJ. Mesas ou cadeiras avulsas.

Pagamento: Plataforma Uniticket - Cartão de Crédito/Débito e Pix

Vendas Presenciais: Zine Cultural e Trade Hotel

Pátio Mirador (A partir das 22h) : All inclusive

Atrações: Zona Blue, Alquimia, BigDog Daddy.

Pagamento: Plataforma Central de Eventos - Cartão de Crédito/Débito e Pix

Vendas Presenciais: Óticas Diniz (Santa Rita) e Lojas Kings Sneakers (Shoppings Independência e Jardim Norte)

Cultural Bar (A partir das 22h): All inclusive, ETC, NTI, Maracaju, DJ Celsin

Atrações: ETC, NTI, Maracaju, DJ Celsin

Pagamento: Plataforma Uniticket - Cartão de Crédito/Débito e Pix

Vendas Presenciais: Zine Cultural

Hotel Green Hill (A partir das 22h): All inclusive,

Atrações: Bateria Surdo Um, Banda Módulo Show, DJ.

Pagamento: Vendas diretas no Hotel

(32) 99163-0065

(32) 3236-4000 (telefone)

reservas@hotelgreenhill.com.br

Vendas Presenciais: Hotel Green Hill

Ritz Plaza Hotel (A partir das 22h) : All inclusive

Atrações: Banda Applausi.

Pagamento: Vendas Direto no Hotel

Vendas Presenciais: Ritz Plaza Hotel

(32) 3249-7300

WhatsApp: (32) 9 9172-0798

WhatsApp Eventos: (32) 9 9974-551

Cervejaria Escola Mirante (A partir das 22h) : Open beer/food,

Atrações: Banda BASF, DJ Riquinho.

Pagamento: Vendas exclusivas pelo WhatsApp

(32) 9907-7444



Clube Cascatinha (A partir das 21h):

Atrações: Banda Sintonia, Mosquito Elétrico, Léo de Freitas.

Pagamento: Vendas Direto na Secretaria do Clube Cascatinha (Rua Miguel José Mansur, 380 - Cascatinha)

Telefone: (32) 3229-4100



Pousada Camping Ibitilua (A partir das 21h) :

Atrações: Banda do Ben, DJ Pedro Paiva.

Pagamento: Plataforma Uniticket - Cartão de Crédito/Débito e Pix

Vendas Presenciais: Zine Cultural