Para espalhar a magia do Natal através da cidade, o Coral Pró-Música e a Orquestra Sinfônica

Pró-Música se unem aos coros Benedictus e São Mateus para “O Natal dos Anjos”, que

consiste em três apresentações que celebram a data com uma cantata temática. Nos dias 18,

19 e 20 de dezembro, sob a regência do maestro Victor Cassemiro, a música vai ecoar,

respectivamente, na Catedral Metropolitana, na Igreja São Mateus e no Cine-Theatro Central.

Todas as apresentações têm início às 19h30 com entrada franca para o público.



Cassemiro destaca a importância de reunir os corais e a Orquestra,levando às apresentações

expressivo número de espectadores. A ideia é proporcionar uma reflexão sobre a paz e o amor

ao próximo, tão necessária aos dias atuais. Ele ressalta que acantata “O Natal dos Anjos” foi

escrita pelo compositor estadunidense Rodger Strader e traduzida pelo maestro Waldenir

Carvalho. As canções contam a história do Natal a partir do ponto de vista dos anjos, como na

“Canção dos Magos” que narra a trajetória dos três para presentear o Cristo recém-nascido.



A apresentação, adaptada por Cassemiro, tem 14 movimentos interpretados por grupos de

cantores e solistas acompanhados por instrumentistas de percussão e bateria. O maestro

abordou o caráter tradicional do evento, lembrando que esta é a terceira ocasião em que

conseguiu reunir os três corais e a Orquestra para um evento natalino. “Desta vez, estamos

trazendo uma obra completa, diferente dos outros anos, nos quais cantamos canções

tradicionais dessa época do ano, sem um compositor específico dominando a cena”, explica o

maestro.



Para a apresentação no Cine-Theatro Central, os ingressos devem ser retirados na bilheteria da

casa, de forma gratuita, a partir da terça-feira, 17 de dezembro, das 9 às 12 horas e das 14 às

17 horas. Nos concertos das igrejas (Catedral e São Mateus), não é necessário a retirada de

ingressos, com os lugares sendo ocupados por ordem de chegada.