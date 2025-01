Nesta sexta-feira (17), o cantor e compositor Hudson Martins lançará o single "Tranças", em parceria com a cantora Mari Winter. A faixa aborda a importância da autoestima e a força individual diante da comparação com os outros impulsionada pelas redes sociais.

Hudson descreve "Tranças" como uma reflexão sobre a busca por identidade na juventude, enfrentando barreiras impostas por uma sociedade regida por padrões enganosos.

Com o intuito de destacar artistas representativos da cena musical de Juiz de Fora, os lançamentos de Hudson são sempre acompanhados de colaborações especiais. Para este terceiro single, a interpretação fica por conta da talentosa cantora Mari Winter, que imprime sua essência de soul music e R&B na faixa, trazendo um toque único à composição. A música já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Além de compor e tocar baixo, Hudson também é responsável pela produção musical, ao lado do produtor e engenheiro de som Giovanni Finck. A faixa Tranças foi gravada com a participação dos músicos João Cordeiro na bateria, Leandro Trombini na guitarra, Giovanni Finck nos teclados e violão de aço, Adriano dos Santos (Piu Piu) no trompete e José Geraldo Santana Alves no saxofone.

Este lançamento conta com o patrocínio do Governo Federal, da Prefeitura de Juiz de Fora e da Funalfa, por meio da Lei Paulo Gustavo.