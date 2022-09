Reprodução - Cachorros mantidos em condições insalubres no Grama

Uma denúncia de maus tratos a animais foi recebida pela reportagem do Portal ACESSA.com na quarta-feira (14). Nas imagens que foram recebidas pela nossa reportagem, há cães da raça pitbull abandonados, desnutridos e brigando entre si para matar a fome. Os animais estão abrigados em um imóvel, no bairro Grama, região Nordeste de Juiz de Fora. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar sobre o caso de maus tratos no fim da noite de quarta.



De acordo com um boletim, o solicitante chegou em casa do trabalho e encontrou seu gato ensanguentado na cama. Ao levar ao veterinário foi constatado lesões no olho, cabeça e narinas do animal. O suspeito, dono do imóvel e tutor dos animais, foi identificado pelo solicitante e, de acordo com o mesmo, é praticado o crime de maus tratos contra animais.

A reportagem da ACESSA.com chegou a conversar com outro denunciante, que preferiu não se identificar, e disse que os donos fazem a criação desses animais para depois vendê-los. Ao todo eram cinco cães, sendo dois adultos e três filhotes que viviam em más condições de higiene e má alimentação. Um dos cães teria matado um outro após uma briga dentro do imóvel.

Além disso, conforme denúncia da testemunha, um dos animais circula pelas ruas do bairro e já teria matado outros animais no local, além de colocar a integridade dos moradores em risco.

Em nota a Polícia Civil disse que : "Segundo o delegado responsável pelo Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-tratos a Animais, Dr. Hamilton, o caso, até o momento, não chegou para o Núcleo, no entanto ele está ciente do fato e irá apurar."





