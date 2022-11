PJF - Adoção de Cães no Parque Halfeld

Neste sábado (12) será realizada novo evento de adoção de cães no Parque Halfeld, das 9h às 13h, organizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Os tutores ainda podem levar seus pets para receberem a vacina Antirrábica Animal, e para aqueles que gostam de plantas, serão distribuídas mudas em troca de ração para cães e gatos.



O candidato à adoção responsável precisa comparecer ao local com original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência. O interessado será submetido a uma entrevista minuciosa, realizada pela equipe do Canil Municipal, para analisar se está apto a levar um novo amigo para casa.



Para garantir a segurança do cachorro, o mesmo só será liberado se o candidato estiver com a guia adequada para o porte do animal.