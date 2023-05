A Clínica Veterinária de Ensino da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com vagas abertas para marcação de atendimentos clínicos no mês de maio. Segundo a UFJF, as inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico, disponível no site da clínica, ou, presencialmente, na Central de Atendimento (CAT), localizada no prédio da Reitoria. Serão priorizados cães e gatos de pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, preferencialmente aquelas inscritas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que comprovem renda de até um salário mínimo.

No site da Clínica Veterinária, é possível acessar o link para o formulário de inscrição e conferir a lista completa de documentos necessários para solicitar o atendimento. Os agendamentos são realizados mês a mês, com vagas limitadas e são realizados por ordem de solicitação.

O cadastro é voltado para a realização de atendimentos clínicos, não sendo incluídos serviços de castração. No momento, a clínica também não realiza cirurgias ortopédicas, atendimento de urgência e emergência ou aplicação de vacinas. Além disso, durante a consulta, os animais devem estar acompanhados por um responsável maior de idade e contidos por coleira ou guia, ou estarem acondicionados em caixa de transporte nas áreas de circulação da Clínica Veterinária. Sempre que possível, o responsável deve levar o cartão de vacinação do animal.

Os atendimentos são realizados nos horários de aulas práticas e de projetos de extensão do curso de graduação em Medicina Veterinária da UFJF, em parceria com o Departamento de Saúde Animal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). De acordo com o chefe do Departamento de Medicina Veterinária, Leonardo Lanna, o serviço representa “um importante cenário de vivência prática para os estudantes de Medicina Veterinária, além de contribuir para a promoção do bem-estar dos animais de estimação e prevenção de zoonoses.”

A Clínica Veterinária de Ensino da UFJF fica localizada na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 135 – Bairro Jardim Glória. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 2102-3592 (atendimento de segunda a sexta-feira, no período da manhã).

Marcação de consultas pela CAT

Outra possibilidade para realizar a marcação da consulta é comparecer presencialmente na Central de Atendimento (CAT) da UFJF, localizada no prédio da Reitoria. A CAT funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone de contato/WhatsApp – (32) 2102-3911. Ou pelo e-mail faleconosco@ufjf.br.

