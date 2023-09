Na madrugada deste sábado (23) começou a primavera, estação que precede o verão no que se refere a características agradáveis para alguns, com a combinação de aumento das temperaturas e umidade do ar, entretanto, animais de diversas espécies apresentam comportamentos específicos, onde muitos tendem a se reproduzir com facilidade por causa de locais favoráveis.

De acordo com o professor de biologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Bruno Condé, os cuidados diários em casa ou em área rural devem ser redobradas por conta da aparição de animais peçonhentos, “cobras, aranhas, escorpiões, lacraias entre outros animais da classe que tem ferrões, tendem a procurar lugares secos por conta das chuvas para a sua reprodução, sem contar o estresse gerado em cima deles e digamos que a oferta de alimento também acaba sendo maior” explica.

Mortes no Brasil

Segundo os dados da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, até agosto deste ano, 51 pessoas morreram em decorrência de picadas desses tipos de animais, cerca de 43% por escorpiões. Para Bruno, zelar pela segurança dos ambientes internos e externos é primordial. “Quem mora perto de terrenos baldios ou florestas, as janelas devem possuir telas, as frestas minimizadas, portas tapadas e o principal, não acumular lixo de construções civis que podem servir de abrigo dos animais, reforçar a higienização, manter as paredes, tetos, e caso tenha jardins em casa sempre limpos, é um iniciativa de cessar qualquer depósito ou chance de encontrar esses animais, além disso, cuidados minuciosos com roupas e calçados, vestuários no geral não devem ser descartados” enfatiza.

Em caso de acidentes, estratégias empíricas com métodos populares nunca deve ser feita, o mínimo é lavar com água e sabão e logo em seguida procurar um hospital de urgência e emergência para análise médica e se possível começar o coquetel de antídotos.