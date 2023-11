Você já percebeu manchas avermelhadas ao redor dos olhos e boca do seu cão? Essas manchas, mais conhecidas como mancha de lágrima ácida ou, pelo nome correto, Cromodacriorreia, podem ser um fenômeno comum em alguns pets, especialmente aqueles de pelagem branca.



A Cromodacriorreia não está diretamente relacionada à acidez das lágrimas ou saliva, como é entendido popularmente. De acordo com o médico veterinário Rafael Rauthier Brandi, a causa dessa condição é multifatorial. Substâncias presentes na lágrima e saliva do cão, ao entrar em contato com o pelo, podem causar uma alteração na cor, resultando nas manchas avermelhadas.



O fenômeno ocorre quando o ducto lacrimal, responsável por drenar as lágrimas para a boca do cão, encontra-se obstruído. Isso leva as lágrimas a escorrerem para fora, em vez de serem drenadas adequadamente. Embora seja mais evidente em cães de pelo branco, ocorre em diversas pelagens.



Prevenção e Tratamento



A prevenção da Cromodacriorreia envolve a observação constante do animal. Se há excesso de produção de lágrimas, olhos vermelhos ou sinais de conjuntivite, é hora de consultar um veterinário. No entanto, como não se trata de uma doença em si, a prevenção direta pode ser limitada.



Mirelli Carvalho, 37, supervisora administrativa, é dona do Max, que está passando pelo tratamento dessas manchas, e compartilhou sua experiência com o Portal do ACESSA.COM. Tudo aconteceu após a castração do seu pet, quando ela começou a observar manchas ao redor dos olhos de Max que, mesmo com a expectativa de que desapareceriam após o banho, persistiram.

O veterinário que ela procurou para entender o que estava acontecendo sugeriu que a anestesia da cirurgia poderia ter entupido o canal lacrimal, resultando na Cromodacriorreia. Como opções de tratamento, foram sugeridos colírios, troca de ração e aplicação de água destilada. Embora esteja investindo neste tratamento, Mirelle conta que não existem garantias de melhora imediata, por não ser considerada uma doença.



Mesmo que a Cromodacriorreia seja mais uma questão estética do que um problema de saúde, conformw considera Rafael, é importante monitorar a saúde ocular do seu pet. Consultar um veterinário também se torna essencial para identificar a causa específica das manchas avermelhadas e determinar o melhor curso de ação.