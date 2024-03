FOTO: Unsplash/Divulgação - Cachorro lendo uma revista

O mundo animal exerce um intenso fascínio sobre os seres humanos. Desde a diversidade de espécies, passando pelos comportamentos peculiares e até a majestosa beleza, diversas espécies formam parte do imaginário popular e, justamente por isso, têm um lugar de destaque no mundo do entretenimento.



O medo e a adoração que alguns bichos conseguem gerar são fatores fundamentais para entender como eles se tornaram personagens principais em livros, séries, filmes e jogos eletrônicos. Com histórias reais ou obras de ficção, esse universo está relacionado com grandes produtos no setor da diversão.



A história da humanidade está profundamente relacionada com as espécies que povoam o planeta. Desde a utilidade dos animais para trabalhos no campo; os estudos de Darwin e a Teoria da Evolução; e, por fim, as histórias que ajudaram a consolidar o poder animal no imaginário popular.

A seguir, conheceremos os segmentos do entretenimento que colocam os animais no papel principal. Confira:



Literatura



A Vida de Pi por Yann Martel: um romance extraordinário que narra a história de Pi Patel, um jovem indiano que sobrevive a um naufrágio e fica à deriva no Oceano Pacífico e sua única companhia no bote é Richard Parker, um Tigre-de-bengala. A relação dos dois é o centro da trama e explora temas como sobrevivência, fé e a relação entre humanos e animais.



A Revolução dos Bichos por George Orwell: esse clássico da literatura utiliza uma fábula para satirizar os regimes totalitários e expor as relações de poder constituídas na sociedade. Os bichos da Granja do Solar, liderados pelos porcos, rebelam-se contra os humanos, então os opressores, porém, o regime estabelecido pelos suínos mostra-se muito pior. O livro traz uma profunda reflexão sobre a relação humana com os animais, e também dos próprios seres humanos entre si.



A Arte de Correr na Chuva por Garth Stein: esse romance é narrado por um personagem inesperado, Enzo, um inteligente cão de raça indefinida. A história toda é vista desde o ponto do animal e conta toda a sua jornada ao lado dos Swift e os desafios que cada integrante da família passou durante esses anos. A relação do bicho com os humanos revela porque o cachorro é conhecido como “o melhor amigo do homem”.



Jogos eletrônicos



Animal Crossing: New Horizons: esse jogo exclusivo da Nintendo transporta o jogador até uma ilha habitada por animais, que andam em duas patas e são os companheiros de jornada. O game é do gênero de simulação e o objetivo é gerenciar a ilha, cumprir as tarefas diárias, interagir com os moradores e deixar o lugar cada vez mais bonito.



Red Dead Redemption 2: um dos maiores jogos de todos os tempos, esse clássico da Rockstar Games recria com riqueza de detalhes o velho oeste americano e nesse cenário, a relação com os cavalos é fundamental para a sobrevivência. Os equinos são os coprotagonistas e o vínculo criado entre o jogador e o cavalo é uma parte especial do jogo.



Bison Rising: esse título é um sucesso no mundo das slots, que dominam as plataformas de iGaming. Todo o gráfico do jogo é desenhado com inspiração nos bisões americanos, uma raça que simboliza o meio-oeste americano e remete aos tempos da colonização dos Estados Unidos.

Filmes



FOTO: Unsplash/Divulgação - Leão

O Rei Leão (1994): um dos maiores clássicos da Disney, esse filme é um exemplo icônico de como os animais podem ser os protagonistas das histórias. A jornada de Simba, um jovem leão destinado a ser rei, marcou gerações de espectadores ao redor do mundo, trazendo a reflexão sobre família, amizade e responsabilidade.



Madagascar (2005): uma das melhores animações da DreamWorks que traz a história de um grupo de bichos exóticos que fogem do zoológico de Nova York e acabam na ilha de Madagascar. Com personagens carismáticos e situações hilárias, a produção destaca a diversidade do mundo animal e o valor da amizade.



A Vida Secreta dos Bichos (2016): filme de animação da Illumination Entertainment oferece uma visão divertida e imaginativa da vida dos pets quando os donos saem de casa. Ao reunir um grupo de cães e gatos e outros bichos exóticos, a trama conta com muito humor e ternura.



O mundo animal ocupa um lugar proeminente no mundo do entretenimento online, seja por meio de filmes, livros ou videogames. Essas formas de arte exploram os aspectos fascinantes e complexos da relação entre humanos e animais, oferecendo experiências que nos fazem refletir, nos emocionam e nos transportam para mundos extraordinários habitados por criaturas incríveis.