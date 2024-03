Diante do aumento de casos de dengue em humanos, surge a dúvida, cães e gatos também podem contrair a doença? Para esclarecer, o Portal conversou com o médico-veterinário Rafael Rauthier Brandi. A resposta é não, os animais não contraem dengue. Porém, apesar da doença não atingir cães e gatos, existe uma outra doença que pode ser transmitida pelo Aedes Aegypti, a Dirofilariose.

De acordo com Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, dirofilariose, ou “verme do coração” é uma doença causada por um verme que cresce dentro do coração, pulmão e vasos sanguíneos de cachorros, gatos e outros animais. Pode causar sintomas como tosse persistente, cansaço e perda de peso.

Em entrevista ao Acessa, Rafael Brandi explica que essa doença, é transmitida pelo mosquito que picou um animal já doente e depois picou um animal saudável. "Quando ele pica o animal saudável, ele transfere a microfilárias que vão inicialmente para as artérias do pulmão e, quando se desenvolvem, migram do pulmão para dentro do coração pela corrente sanguínea. Quando o verme entra no coração, ele se desenvolve e cresce até causar lesões irreversíveis", explica o especialista, que recomenda que a melhor forma de prevenção contra a doença é a vacina e o uso de repelente para cães e gatos.

FOTO: Divulgação - Médico veterinário Rafael Rauthier Brandi



Como tratar?

O tratamento da doença é complicado, segundo Rafael. Isso acontece porque o verme está dentro do coração: "Quando a gente faz uso de algum medicamento que mata esse verme no coração, esse verme normalmente não consegue sair de lá. Então ele fica no coração podendo causar outros problemas."

Quando os vermes são mortos através do tratamento e saem do coração, eles vão pra corrente sanguínea novamente. Isso causa outros problemas que não podem ser revertidos, como lesões pulmonares e cardíacas em cães e lesões no parênquima pulmonar nos gatos, podendo também causar lesão granulomatosa em forma de moeda.



A Dirofilariose também pode ser transmitida para o ser humano

O veterinário também alerta que a doença pode ser transmitida para os seres humanos, só que de uma forma diferenciada. "No ser humano é um pouquinho diferente em relação à apresentação da doença. Normalmente, a Dirofilariose é encapsulada nos seres humanos e ficam dentro do pulmão ou do cérebro. Então elas formam cápsulas que ficam lá e causam alguns problemas."

Nos humanos, lesões pulmonares, no parênquima pulmonar e granulomatosa podem acontecer, de acorco com o Manual MSD para profissionais de saúde.